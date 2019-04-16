«Ювентус» - «Аякс»: Стартовые составы

С первых минут на поле выйдет нападающий туринского клуба Криштиану Роналду. У «Аякса» в стартовом составе выйдет Френки де Йонг.
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Роналду.
«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, Блинд, Мазрауи, ван де Бек, де Йонг, Шоне, Зиеш, Тадич, Нерес.
Первый матч между командами завершился вничью – 1:1. Ответная игра состоится сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск.
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