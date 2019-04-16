Юрген Клопп: Надеюсь, в матче с «Порту» мы снова будем контролировать ситуацию

- Иногда мы действительно очень хороши. Надеюсь, мы снова будем контролировать ситуацию на поле. Есть эпизоды перед тем, как мы отбираем мяч, и сразу после этого, когда ребята выглядят очень и очень хорошо, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.
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