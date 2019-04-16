Юрген Клопп: Надеюсь, в матче с «Порту» мы снова будем контролировать ситуацию - Советский спорт
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16 апреля 2019 21:28Футбол

Юрген Клопп: Надеюсь, в матче с «Порту» мы снова будем контролировать ситуацию

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Порту».

- Иногда мы действительно очень хороши. Надеюсь, мы снова будем контролировать ситуацию на поле. Есть эпизоды перед тем, как мы отбираем мяч, и сразу после этого, когда ребята выглядят очень и очень хорошо, - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча завершилась победой мерсисайдцев со счетом 2:0. Ответная игра состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту.

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