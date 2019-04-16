УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы

«Для УЕФА стандартная процедура - отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», - цитирует представителя организации «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN FC.
Напомним, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку. Ранее Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.
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