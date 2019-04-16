УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы - Советский спорт
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16 апреля 2019 22:20Футбол

УЕФА поможет Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы

УЕФА окажет помощь полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу, если английский клуб выйдет в финал Лиги Европы.

«Для УЕФА стандартная процедура - отправлять письма поддержки ассоциациям, клубам или посольствам с целью получения виз для игроков и предоставления им возможности участвовать в матчах УЕФА», - цитирует представителя организации «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN FC.

Напомним, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку. Ранее Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами из-за отсутствия визы.

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