Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонской команды. В составе испанского клуба дублем отметился Лионель Месси (16-я и 20-я минуты), еще один забитый мяч на счету Филиппе Коутиньо (61).

Напомним, что первая встреча команд, которая прошла в Манчестере (Англия), завершилась также победой «Барселоны» (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышел испанский клуб.

Добавим, что в ½ финала «Барселона» сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль», который определиться в среду, 17 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Барселона» - «Манчестер Юнайтед» - 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Месси (16), 2:0 – Месси (20), 3:0 - Коутиньо (61).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Альба, Серджи Роберто (Нелсон Семеду, 71), Лангле, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 75), Коутиньо (Дембеле, 81), Месси, Суарес.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Янг, Джонс, Линделеф, Лингард (Санчес, 80), Фред, Погба, Мактомини, Марсьяль (Диогу Далот, 65), Рэшфорд (Лукаку, 73).

Первый матч: 1:0