Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов - Советский спорт
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16 апреля 2019 23:55Футбол

Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты «Ювентуса» уступили «Аяксу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе «Альянц - Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе итальянского клуба голом отметился Криштиану Роналду (28-я минута). У голландской команды точными ударами отличились Донни ван де Бек (34) и Матейс де Лигт (67).

Первая встреча команд, которая прошла в Амстердаме (Голландия), завершилась вничью – 1:1. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов вышел голландский клуб.

Отметим, что «Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 22 года.

Добавим, что в ½ финала «Аякс» сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити», который определиться в среду, 17 апреля.

Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч

«Ювентус» - «Аякс» - 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Роналду (28), 1:1 - ван де Бек (34), 1:2 - де Лигт (67).

«Ювентус»: Щенсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо (Жоау Канселу, 64), Бонуччи, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески (Бентанкур, 80), Роналду, Дибала (Кин, 46).

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Велтман, Мазрауи (Синкгравен, 11; Магальян, 82), ван де Бек, Зиеш (Хунтелар, 88), Тадич, Шене, Нерес, де Йонг.

Первый матч: 1:1

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