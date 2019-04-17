Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс

- Если вам нужен результат, то нужно показать соответствующую игру. В течение первых 15 минут мы создали несколько приличных моментов, но затем Месси забивает в нижний угол. Должен сказать, что это игрок самого высокого уровня - он может решить судьбу матча. Месси и Криштиану Роналду продолжают быть лучшими игроками последнего десятилетия, и сегодня он снова показал свой класс, - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.
Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».
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