Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3).

- Если вам нужен результат, то нужно показать соответствующую игру. В течение первых 15 минут мы создали несколько приличных моментов, но затем Месси забивает в нижний угол. Должен сказать, что это игрок самого высокого уровня - он может решить судьбу матча. Месси и Криштиану Роналду продолжают быть лучшими игроками последнего десятилетия, и сегодня он снова показал свой класс, - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».