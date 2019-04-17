Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

- Мы очень рады. Мы долго не были в полуфинале, но вообще-то мы хотим выйти в финал. Мы уверены в своих силах, но знаем: пять неудачных минут могут привести к вылету из турнира.

Это Лига чемпионов. Здесь нет легких матчей. И нет такого результата в первом матче, который являлся бы гарантией. «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал (в противостоянии с «Порту»), но посмотрим завтра, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».