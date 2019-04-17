Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе

- Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся. В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру, - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.
Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».
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