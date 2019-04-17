Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (3:0).

- Это было потрясающе. Это то, чем мы являемся. В первые пять минут мы немного нервничали, но потом мы забили и показали впечатляющую игру, - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Добавим, что по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышла «Барселона», где сыграет с победителем пары «Порту» - «Ливерпуль».