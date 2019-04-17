Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов - Советский спорт
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17 апреля 2019 01:15Футбол

Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт прокомментировал победу клуба над «Ювентусом» (1:1, 2:1) и выход голландской команды в полуфинал Лиги чемпионов.

- Это что-то ненормально. У меня просто нет слов для этого!

Мы еще раз доказали, что очень сильны и можем усложнить жизнь любой команде. Мы переиграли «Реал» и «Ювентус», двух претендентов на титул. Мы очень гордимся, болельщики гордятся, город гордится.

Я еще не родился, когда «Аякс» в последний раз пробивался полуфинал Лиги чемпионов, - приводит слова де Лигта BBC.

Добавим, что в ½ финала «Аякс» сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити», который определиться в среду, 17 апреля.

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