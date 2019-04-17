Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов

- Футбол непредсказуем. После случайно пропущенного гола появился страх. Да и второй тайм должен был сложиться совсем по-другому.
«Аякс» полностью заслужил эту победу и выход в полуфинал.
Я сказал президенту, что останусь. Мы сядем с руководством клуба и подумаем о будущем, - приводит слова Аллегри BBC.
Добавим, что по сумме двух встреч «Аякс» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».
Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео)Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго. «Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей. По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА. Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз. Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говоритьКолонка Отара Кушанашвили. Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Почему Овечкин прав. Колонка главного редактораНиколай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают. Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника. «Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финалаИгорь Никитин не понял вопроса об игре его команды, Михаил Окулов рассказал об отношениях с другом Сергеем Шумаковым, а Михаил Григоренко – об изменениях в действиях соперника. Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас». Александр Мостовой: Месси может играть и без носаИзвестный в прошлом полузащитник сборной России поделился ожиданиями от ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов в Барселоне и Турине. Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.