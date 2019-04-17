Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).

- Футбол непредсказуем. После случайно пропущенного гола появился страх. Да и второй тайм должен был сложиться совсем по-другому.

«Аякс» полностью заслужил эту победу и выход в полуфинал.

Я сказал президенту, что останусь. Мы сядем с руководством клуба и подумаем о будущем, - приводит слова Аллегри BBC.

Добавим, что по сумме двух встреч «Аякс» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».