Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 апреля 2019 01:23Футбол

Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2).

- Футбол непредсказуем. После случайно пропущенного гола появился страх. Да и второй тайм должен был сложиться совсем по-другому.

«Аякс» полностью заслужил эту победу и выход в полуфинал.

Я сказал президенту, что останусь. Мы сядем с руководством клуба и подумаем о будущем, - приводит слова Аллегри BBC.

Добавим, что по сумме двух встреч «Аякс» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити».

16/04 07:30Хоккей
Овечкин избил Свечникова. В ответ «Каролина» порвала «Вашингтон» в клочья (видео)Александр Великий, нокаутировав 19-летнего Андрея Свечникова, породил бурю в столице Северной Каролины: «ураганы» раздавили чемпионов с позорным счетом 5:0!  
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
16/04 09:45Хоккей
«Бостон» уже не фаворит в серии?Проиграв в третьем матче «Торонто», «Брюинс» уступают в серии 1-2 и дальнейшие перспективы в плей-офф «Бостона» уже не так радужны.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
16/04 22:41Футбол
По местам славы Кокорина и МамаеваГлавный редактор заглянул в заведение, ставшее ареной битвы между футболистами и чиновниками полгода назад  
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
26/03 21:00ММА
Конор, не уходи! Крик души нашего обозревателяНовость об уходе из спорта Конора Макгрегора – нож по сердцу для настоящих поклонников ММА.
16/04 15:00Хоккей
Кажется, Малкин приедет на чемпионат мира. Его «Питтсбург» летит в пропасть«Питтсбург» проиграл три матча подряд «Айлендерс», ставших одним из главных открытий минувшей регулярки.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
16/04 13:37Футбол
Суд над Мамаевым и Кокориным. Пятый день. Онлайн — здесь!И снова здравствуйте! Сегодня - пятый день заседаний по делу Кокорина и Мамаева.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
27/01 14:30Теннис
Новак великолепный! Джокович уничтожил Надаля и выиграл свой 15-й «Большой шлем»Финал мечты вышел довольно скоротечным – в решающем матче Australian Open Новак Джокович уверенно разгромил Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3) и выиграл турнир в седьмой раз.
16/04 13:30Футбол
Жанр задорного идиотизма, или Почему Кононову надо прекратить говоритьКолонка Отара Кушанашвили.
16/04 11:00Хоккей
Этот парень дебютировал в плей-офф НХЛ и сразу же забил! Он будет лучшим защитником мираМы расскажем о том, как рос суперталантливый Кайл Макар, который на днях подписал профессиональный контракт с «Колорадо» и забил в своей дебютной игре. Очень крутая история.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
16/04 23:52Футбол
Месси запугал Де Хеа. «Барселона» разгромила «МЮ» в 1/4 финала ЛЧ (видео)Все три мяча каталонцы забили из-за пределов штрафной. За второй из них Де Хеа должен молить партнеров о прощении.  
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
16/04 12:00Футбол
Сульшера спасет только чудо, а «Ювентус» все решит дома? «Барса» и «Аякс» не увереныРоналду и Месси в борьбе за полуфинал Лиги чемпионов.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/04 13:00Хоккей
Почему Овечкин прав. Колонка главного редактораНиколай Яременко настаивает: это война, а на войне добивают.
16/04 18:18Футбол
Футбольный «харам». Иранские болельщицы побеждают властиРадость побед, грусть поражений, азарт и спортивная злость при виде заклятого соперника.
15/04 23:16Хоккей
«Мало шайб доходит до ворот Сорокина». Откровения игроков ЦСКА и экспертов после второго матча финалаИгорь Никитин не понял вопроса об игре его команды, Михаил Окулов рассказал об отношениях с другом Сергеем Шумаковым, а Михаил Григоренко – об изменениях в действиях соперника.
16/04 09:00Хоккей
Передачи Радулова – конфетки, но его партнеры не забивают и закапывают «Даллас» (видео)На Западе вылетает в трубу еще один лидер НХЛ, а у Радулова не получается в одиночку тащить «Даллас».
16/04 09:00Футбол
Александр Мостовой: Месси может играть и без носаИзвестный в прошлом полузащитник сборной России поделился ожиданиями от ответных четвертьфиналов Лиги чемпионов в Барселоне и Турине.
16/04 18:24Футбол
Игорь Яновский: Когда жил в Париже, часто водил друзей в Нотр-ДамПосле адского пожара в Соборе Парижской Богоматери мы позвонили бывшему полузащитнику сборной России, «Алании», ЦСКА и «ПСЖ» - одного из спортивных символов французской столицы.
Новости
01:52 Футбол Маурисио Почеттино: Мы должны верить, что способны остановить «Манчестер Сити»
01:41 Футбол Сержиу Консейсау: Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк
01:37 Футбол Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом
01:30 Футбол Эшли Янг: Класс игроков «Барселоны» сыграл свою роль, и они добилась победы
01:23 Футбол Массимилиано Аллегри: «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов
01:15 Футбол Матейс де Лигт: Мы переиграли «Реал» и «Ювентус». У меня просто нет слов
01:04 Хоккей Маклеллан назначен главным тренером «Лос-Анджелес Кингз»
00:57 Футбол Лионель Месси - о победе над «Манчестер Юнайтед»: Это было потрясающе
00:50 Футбол Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» - фаворит в борьбе за выход в полуфинал, но посмотрим завтра
00:44 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Сегодня Месси снова показал свой класс
00:34 Футбол Джесси Лингард: В матче с «Барселоной» все могло быть иначе, не упусти мы свои шансы
00:16 Хоккей Роб Бриндамор: Свечников выглядит нормально и чувствует себя отлично
00:10 Баскетбол Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей
23:55 Футбол Гол де Лигта принес «Аяксу» волевую победу над «Ювентусом» и вывел в полуфинал Лиги чемпионов
23:51 Футбол Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Манчестер Юнайтед» и выйти в полуфинал Лиги чемпионов
23:37 Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
23:24 Баскетбол Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы
23:13 Футбол Джеймс Милнер: Мне кажется, неуважительные отзывы в прессе только мотивируют «Порту»
22:51 Баскетбол Тренер «Басконии»: Ключом к этому матчу стало начало третьей четверти, когда ЦСКА забил несколько трехочковых
22:45 Футбол Месси вышел на второе место в «Барселоне» по количеству матчей в Лиге чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика