Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом

- В первом тайме «Ювентус» был немного лучше, но во втором, за исключением первых пяти минут, мы доминировали и вполне заслужили победу. На самом деле, мы вероятно, должны были выиграть с большим счетом
Сейчас все сходят с ума. Мы находимся в полуфинале Лиги чемпионов, но если бы мы сказали об этом до начала турнира, люди над нами бы посмеялись, - приводит слова де Йонга BBC со ссылкой на Veronica TV.
Добавим, что в ½ финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити», который определиться в среду, 17 апреля.
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