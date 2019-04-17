Френки де Йонг: На самом деле, должны были обыгрывать «Ювентус» с большим счетом Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал победу голландского клуба над «Ювентусом» (1:1, 2:1) и выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов.

- В первом тайме «Ювентус» был немного лучше, но во втором, за исключением первых пяти минут, мы доминировали и вполне заслужили победу. На самом деле, мы вероятно, должны были выиграть с большим счетом

Сейчас все сходят с ума. Мы находимся в полуфинале Лиги чемпионов, но если бы мы сказали об этом до начала турнира, люди над нами бы посмеялись, - приводит слова де Йонга BBC со ссылкой на Veronica TV.

Добавим, что в ½ финала Лиги чемпионов «Аякс» сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити», который определиться в среду, 17 апреля.