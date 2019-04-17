Андреа Аньелли: Мы должны снять шляпу перед «Аяксом» - Советский спорт
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17 апреля 2019 09:56ФутболЛипкин Антон

Андреа Аньелли: Мы должны снять шляпу перед «Аяксом»

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Аякса» (1:2) в ответном матче ¼ финала на «Альянц Стэдиум».

«Моя работа заключается в том, чтобы в определенные моменты дать общую оценку, – приводит Football Italia слова Аньелли. – «Аякс» полностью заслужил выход в полуфинал. В то же время мы понимали, что в последние пять или шесть лет стабильно играли в четвертьфинале Лиги чемпионов, поэтому хотим год за годом двигаться дальше.

«Аякс» – это клуб, который развивается циклами, и нынешний начался пару лет назад. Они заслужили пройти не дальше не просто по одному матчу, а по итогам двух. Хотя это такой турнир, в котором хорошо проведенные полчаса игры могут определить, будешь ты с трофеем или вылетишь.

Мы близки к тому, чтобы выиграть восьмой подряд скудетто, и это впечатляет. «Ювентус» был на 43-м месте в рейтинге УЕФА, а сейчас идет пятым, так что нам нужно оценить всю ситуацию целиком.

«Аякс» создал большие проблемы «Баварии», выбил «Реал» и «Ювентус». Мы должны снять шляпу перед ними».

Напомним, в полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

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