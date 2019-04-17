Оле-Гуннар Сульшер: «Барселона» была на две головы выше нас «Манчестер Юнайтед» проиграл «Барселоне» и вылетел из Лиги чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3) на стадионе «Камп Ноу».

«Мы должны стремиться к уровню «Барселоны», – приводит BBC слова норвежца. – Мы можем его достичь, но для этого нужно много поработать. Если мы хотим вернуть «Манчестер Юнайтед» на его настоящий уровень, к настоящим традициям, мы должны конкурировать с «Барселоной».

По итогам двух матчей они были на две головы выше нас. Мы хотим снова участвовать в таких матчах в следующем году, поэтому впереди у нас важная неделя. Нет смысла размышлять о том, что могло бы быть, мы должны сосредоточиться на этой неделе».

Напомним, первый матч в Манчестере также завершился в пользу «Барселоны» (1:0), которая теперь в ½ финала сыграет с победителем пары «Ливерпуль» – «Порту».