Лионель Месси: Мне повезло с голами, но главное, что мы впервые за три года в полуфинале Лиги чемпионов - Советский спорт
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17 апреля 2019 10:20ФутболЛипкин Антон

Лионель Месси: Мне повезло с голами, но главное, что мы впервые за три года в полуфинале Лиги чемпионов

Аргентинец сделал дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:0) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу».

31-летний аргентинец оформил дубль и с десятью голами вышел в лидеры списка бомбардиров нынешнего розыгрыша.

«В моменте с первым голом мне повезло, что удар получился сильным, и мяч зашел в ворота, – приводит El Mundo Deportivo слова Месси. – В случае со вторым голом мне повезло еще больше. Но главное – это то, что мы добились своей цели и вышли в полуфинал впервые за три года. Мы сделали еще один шаг вперед.

Начало матча? Без сомнения мы должны обратить внимание на то, что соперник забрал инициативу. В Лиге чемпионов нельзя так входить в игру. Мы говорили об этом, тем более у нас уже есть опыт матчей с «Ромой». В этом турнире пять-десять неудачных минут могут все усложнить или даже стать причиной вылета».

Напомним, в ½ финала «Барселона» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» – «Порту».

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