Павел Мамаев: Действия прокурора не соответствуют словам нашего президента В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции по мере пресечения для Кокориных и Мамаева.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попросил Мосгорсуд, где проходит рассмотрение апелляции по мере пресечения, изменить решение Пресненского суда продлить его арест до 25 сентября.

«Я поддерживаю доводы своего адвоката, – приводит Sport24.ru слова Мамаева. – Президент недавно заявлял, что надо избирать адекватную меру пресечения для подсудимых.

Я думаю, что все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники. И действия прокурора не соответствуют словам нашего президента».

Отметим, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов попросил суд избрать для своего подзащитного альтернативную меру пресечения от подписки о невыезде, до домашнего ареста.

Напомним, Мамаев, а также форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.