Павел Мамаев: Действия прокурора не соответствуют словам нашего президента

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попросил Мосгорсуд, где проходит рассмотрение апелляции по мере пресечения, изменить решение Пресненского суда продлить его арест до 25 сентября.
«Я поддерживаю доводы своего адвоката, – приводит Sport24.ru слова Мамаева. – Президент недавно заявлял, что надо избирать адекватную меру пресечения для подсудимых.
Я думаю, что все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не особо опасные преступники. И действия прокурора не соответствуют словам нашего президента».
Отметим, что адвокат Мамаева Игорь Бушманов попросил суд избрать для своего подзащитного альтернативную меру пресечения от подписки о невыезде, до домашнего ареста.
Напомним, Мамаев, а также форвард «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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