Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокориных и Мамаева по мере пресечения

Мосгорсуд оставил в силе решение Пресненского суда города Москвы по мере пресечения форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает Sport24.ru.
3 апреля Пресненский суд Москвы продлил арест футболистов до 25 сентября, после чего защита подала апелляцию в Мосгорсуд. Слушание дела продлилось чуть более двух часов, по итогам которого судья оставил решение без изменений.
Напомним, Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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