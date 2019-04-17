Эрнесто Вальверде: Мы всегда знаем, что Месси проявит себя - Советский спорт
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17 апреля 2019 11:41ФутболЛипкин Антон

Эрнесто Вальверде: Мы всегда знаем, что Месси проявит себя

Аргентинец сделал дубль в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0) на стадионе «Камп Ноу» высказался об игре форварда Лионеля Месси.

«Да, нам нужно лучше играть в начале матча, – приводит El Mundo Deportivo слова Вальверде. – Но стоит отметить, что мы быстро исправили ситуацию, после чего нам удалось наладить начало атак.

Мы всегда знаем, что Месси проявит себя. И это произойдет не только в определенные моменты, чтобы забить гол, но в целом – чтобы поддержать игру всей команды».

Напомним, Месси сделал дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» и с десятью голами вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

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