Кейруш пожаловался в ФИФА на Федерацию футбола Ирана

63-летний португальский специалист утверждает, что Федерация футбола Ирана не исполнила контрактных обязательств, не выплатив Кейрушу зарплату за последних 6 месяцев работы во главе сборной Ирана.
Кейруш тренировал сборную Ирана на протяжении восьми лет. Он вывел команду на чемпионат мира в России и вышел с ней в полуфинал Кубка Азии, после чего был уволен.
В минувшем феврале Кейруш был назначен главным тренером сборной Колумбии.
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