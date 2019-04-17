Тухель не включил Мбаппе в заявку «ПСЖ» на матч с «Нантом» В этой игре «ПСЖ» может оформить чемпионство.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не сыграет в перенесенном матче 28-го тура лиги 1 с «Нантом», сообщает Le Parisien.

Главный тренер парижан Томас Тухель не включил 20-летнего француза в заявку на игру, поэтому Мбаппе даже не отправился с командой в Нант.

При этом в «ПСЖ» не сообщали о травме форварда: в предыгровой тренировке он участвовал наравне со всеми.

Не исключено, что Тухель таким образом решил наказать Мбаппе за его комментарий после поражения от «Лилля» (1:5) в 32-м туре. После матча нападающий сравнил команду с новичками.

Отметим, что в матче с «Нантом» «ПСЖ» может досрочно оформить чемпионский титул.

Матч «Нант» – «ПСЖ» пройдет 17 апреля на «Стад ля Божуар». Начало – 20:00 (мск).