Дмитрий Булыкин: Изначально не было мысли, что "Аякс" может пройти "Ювентус"

"Не было мысли, конечно, что вот они смогут пройти "Ювентус", по крайней мере, когда только стало ясно, что они сыграют именно с ним. Но после первого матча надежда появилась, они себя показали хорошо. Тут важно верить в себя, не терять надежду ", — сказал Булыкин по телефону агентству РИА Новости.
Напомним, "Аякс" дома сыграл с "Ювентусом" вничью 1:1, а на выезде выиграл 2:1 и впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
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