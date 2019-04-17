Дмитрий Булыкин: Изначально не было мысли, что "Аякс" может пройти "Ювентус" - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:15ФутболСпирин Дмитрий

Дмитрий Булыкин: Изначально не было мысли, что "Аякс" может пройти "Ювентус"

Бывший форвард "Аякса" Дмитрий Булыкин рассказал, что надежда на успешный исход 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов для "Аякса" появилась после первого матча амстердамцев с туринским "Ювентусом".

"Не было мысли, конечно, что вот они смогут пройти "Ювентус", по крайней мере, когда только стало ясно, что они сыграют именно с ним. Но после первого матча надежда появилась, они себя показали хорошо. Тут важно верить в себя, не терять надежду ", — сказал Булыкин по телефону агентству РИА Новости.

Напомним, "Аякс" дома сыграл с "Ювентусом" вничью 1:1, а на выезде выиграл 2:1 и впервые за 22 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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