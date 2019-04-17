Хосеп Гвардиола: Я приехал в Манчестер не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов - Советский спорт
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17 апреля 2019 13:23ФутболСпирин Дмитрий

Хосеп Гвардиола: Я приехал в Манчестер не для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча с «Тоттенхэмом» в четвертьфинале финала Лиги чемпионов отметил, что для него не является основной целью выиграть этот турнир.

В первой игре «Манчестер Сити» проиграл столичной команде в гостях со счетом 0:1.

«Я приехал сюда не для того, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. Пришел в клуб, чтобы команда играла так, как она играла последние 20 месяцев. Вот почему я здесь», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» пройдет 17 апреля и начнется в 22:00 мск.

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