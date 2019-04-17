ФСИН: Врачей «Зенита» пустят к Кокорину, если будет разрешение следствия или суда У форварда «Зенита» болит колено, прооперированное в прошлом году.

Руководитель УФСИН Сергей Мороз сообщил, при каком условия врачам «Зенита» будет разрешено осмотреть колено Александра Кокорина, который находится в следственном изоляторе №2 «Бутырка».

«Согласно нашему законодательству, доступ к следственно-арестованному либо подсудимому может разрешить только орган, за которым он числится, поэтому посетителей, за исключением адвокатов, мы имеем право допустить только с разрешения либо следствия, либо суда», – приводит «Р-Спорт» слова Мороза.

Напомним, в среду во время рассмотрения апелляции по мере пресечения для Кокорина адвокат футболиста Татьяна Стукалова заявила, что у Кокорина очень болит колено, а в просьбе допустить к нему врачей «Зенита» было отказано.

Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

На прошлой неделе начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.