ФСИН: Врачей «Зенита» пустят к Кокорину, если будет разрешение следствия или суда

Руководитель УФСИН Сергей Мороз сообщил, при каком условия врачам «Зенита» будет разрешено осмотреть колено Александра Кокорина, который находится в следственном изоляторе №2 «Бутырка».
«Согласно нашему законодательству, доступ к следственно-арестованному либо подсудимому может разрешить только орган, за которым он числится, поэтому посетителей, за исключением адвокатов, мы имеем право допустить только с разрешения либо следствия, либо суда», – приводит «Р-Спорт» слова Мороза.
Напомним, в среду во время рассмотрения апелляции по мере пресечения для Кокорина адвокат футболиста Татьяна Стукалова заявила, что у Кокорина очень болит колено, а в просьбе допустить к нему врачей «Зенита» было отказано.
Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
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