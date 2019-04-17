Самедов избежал серьезной травмы

Футболист покинул поле на 44-й минуте встречи из-за повреждения бедра.
«Он уже тренируется, серьезной травмы нет», – сказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
Самедов выступает за «Крылья Советов» с начала 2019 года после ухода из «Спартака».
В семи матчах в новой команде хавбек сделал три голевые передачи и получил одну желтую карточку.
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