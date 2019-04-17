Акции «Ювентуса» упали в цене на 24% после вылета клуба из Лиги чемпионов

Как сообщает Football Italia, вечером во вторник за акцию туринцев давали 1,69 евро, но рано утром торги открылись с отметки в 1,30 евро.
По информации Bloomberg, сейчас стоимость акций постепенно восстанавливается и составляет 1,41 евро, что на 16% ниже цены днем ранее.
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