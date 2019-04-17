Все билеты на матч «Краснодар» - «Зенит» проданы

У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбит Главный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.

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