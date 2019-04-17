Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник явился в суд для дачи показаний 17 апреля в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Как сообщает Sport24.ru, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак прибыл на заседание. Пак является потерпевшим по делу о драке в кафе «Кофемания» с участием Кокорина и Мамаева и даст сегодня показания.