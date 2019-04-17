Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник явился в суд для дачи показаний

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
Как сообщает Sport24.ru, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак прибыл на заседание. Пак является потерпевшим по делу о драке в кафе «Кофемания» с участием Кокорина и Мамаева и даст сегодня показания.
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