Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник явился в суд для дачи показаний - Советский спорт
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17 апреля 2019 15:05ФутболСпирин Дмитрий

Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева чиновник явился в суд для дачи показаний

17 апреля в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые с октября 2018 года находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».

Напомним, Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Как сообщает Sport24.ru, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак прибыл на заседание. Пак является потерпевшим по делу о драке в кафе «Кофемания» с участием Кокорина и Мамаева и даст сегодня показания.

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