Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня - Советский спорт
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17 апреля 2019 15:13ФутболСпирин Дмитрий

Роман Павлюченко: Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня

Бывший форвард сборной России и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча «шпор» с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Тяжело будет «Тоттенхэму» сегодня, «МС» понесутся вперед как угорелые. «Тоттенхэм» сыграет от обороны и на контратаках. Но я верю в них, мне кажется, матч закончится со счетом 0:0 и «Тоттенхэм» пройдет дальше, я буду надеяться на это. Мне нравится, как в этом сезоне команда Почеттино действует в обороне. В атаке, конечно, будет не хватать Кейна, но, я думаю, они отстоят в обороне и пройдут дальше. Так что Come on You Spurs!» — сказал Павлюченко в интервью Sport24.ru.

Напомним, "шпоры" выиграли первый матч со счетом 1:0. Ответная встреча начнется 17 апреля в 22:00 мск.

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