КДК оштрафовал «Спартак», «Ростов», «Динамо», ЦСКА и «Енисей» Клубы РПЛ наказаны за поведение своих болельщиков.

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц, руководимая им организация оштрафовала следующие клубы РПЛ:

- московский «Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей по итогам матча 23-го тура с «Ростовом», болельщики красно-белых зажгли четыре петарды и один файер, а также скандировали нецензурные выражения в адрес полузащитника команды Дениса Глушакова и в адрес ЦСКА; за пиротехнику «Спартак» наказан на 100 тысяч рублей, за мат - на 50 тысяч;

- болельщики «Ростова» также скандировали оскорбительные выражения в адрес ЦСКА, за что клуб оштрафован на 50 тысяч рублей;

- d матче между московским «Динамо» и «Краснодаром» (1:1) болельщики московской команды скандировали нецензурные оскорбительные выражения - штраф 100 тысяч рублей; также они зажгли в секторе одну дымовую шашку, но так как был оперативно задержан фанат, ему вынесли административное наказание, а штраф «Динамо» был уменьшен вдвое и составил 5 тысяч рублей;

- ЦСКА по итогам матча с «Оренбургом» (2:3) был оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений, помимо этого, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко покидал пределы технической зоны, за что был лично оштрафован на 30 тысяч рублей.

- во время матча между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» (0:0) болельщики «Арсенала» скандировали нецензурные выражения в адрес судьи, за что тульский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей.

- за скандирование нецензурных выражений болельщиками по итогам матча с «Уфой» (0:0) наказан красноярский «Енисей», штраф составил 30 тысяч рублей.