УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:06Футбол

УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан

Помощь может понадобиться, если «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы.

Если лондонский «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы, то УЕФА предпримет все усилия для того, чтобы «все участники финального матча имели возможность сыграть». Особые трудности возникнут с гражданином Армении Генрихом Мхитаряном, ведь въезд армян в Азербайджан запрещен официально.

По этой причине Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами. Но, делегируя Баку права на проведение финального матча Лиги Европы, руководители УЕФА обозначили и особые условия, в которых прописаны визы для всех участников финального матча.

В четверг «Арсенал» в гостях встретится с «Наполи» в ответной четвертьфинальной игре Лиги Европы. Первый матч завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Победитель этой пары оспорит путевку в финал с «Вильярреалом» или «Валенсией». А сам финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.

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