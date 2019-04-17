УЕФА поможет Мхитаряну въехать в Азербайджан Помощь может понадобиться, если «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы.

Если лондонский «Арсенал» выйдет в финал Лиги Европы, то УЕФА предпримет все усилия для того, чтобы «все участники финального матча имели возможность сыграть». Особые трудности возникнут с гражданином Армении Генрихом Мхитаряном, ведь въезд армян в Азербайджан запрещен официально.

По этой причине Мхитаряну дважды пришлось пропустить матчи с азербайджанскими клубами. Но, делегируя Баку права на проведение финального матча Лиги Европы, руководители УЕФА обозначили и особые условия, в которых прописаны визы для всех участников финального матча.

В четверг «Арсенал» в гостях встретится с «Наполи» в ответной четвертьфинальной игре Лиги Европы. Первый матч завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев. Победитель этой пары оспорит путевку в финал с «Вильярреалом» или «Валенсией». А сам финал Лиги Европы пройдет 29 мая в Баку.