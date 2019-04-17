КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России

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«Аякс» обыграл «Ювентус» и вышел в полуфинал ЛЧ (внутри много крутого видео)! Сначала прошли «Реал», а теперь «Юве». «Аякс», родной, не останавливайся!

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

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Взлетят ли «ястребы»? Чем удивит Боб Хартли армейцев в Балашихе В среду в подмосковной Балашихе состоится третий матч финала. Пока ЦСКА впереди 2-0.

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Ждем Малкина в сборной! Его «Питтсбург» с грохотом вылетел из Кубка Стэнли Тут все по делу. Старина Барри неспроста один из лучших тренеров НХЛ.