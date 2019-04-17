КДК дисквалифицировал Григалаву на два матча Кубка России

"Сегодня разбирали матч Кубка России "Урал" — "Арсенал", на котором было два удаления. Гиа Григалава не мог присоединиться к заседанию и прислал свое объяснение. Петрус Бумаль участвовал по видеосвязи из Екатеринбурга. Мы рассмотрели оба эпизода и приняли следующие решения. За грубую игру Григалава дисквалифицирован на 2 матча Кубка России. К Бумалю решили не применять дополнительную дисквалификацию, он пропустит один матч", - заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Ответный полуфинальный матч пройдет 15 мая в Туле.
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