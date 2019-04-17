Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех - Советский спорт
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17 апреля 2019 16:32ФутболСпирин Дмитрий

Алан Чочиев о суде над Кокориным: Цирк продолжается. Судный день настанет для всех

Полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев, друг футболиста Александра Кокорина, прокомментировал решение суда оставить форварда «Зенита» в СИЗО.

«Судный день настанет для всех. Цирк продолжается», – написал Чочиев в сторис инстаграма.

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