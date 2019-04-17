Аспас продлил контракт с «Сельтой» «Сельта» объявила о продлении контракта с нападающим сборной Испании Яго Аспасом.

Контракт с 31-летним испанцем заключен до лета 2023 года.

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¡BOOOOOM! ¡@aspas10 renueva y será celeste hasta el centenario del club!#Aspas2023 — RC Celta (@RCCelta) 17 апреля 2019 г.

Аспас – воспитанник «Сельты». Он играл за клуб с 2006 по 2013 год, а затем уехал в «Ливерпуль» (2013-2015).

Из Англии Аспас перешел в «Севилью» на правах аренды, а в 2015 году вернулся в «Сельту».

В 21 матче чемпионата Испании в этом сезоне Аспас забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.