Аспас продлил контракт с «Сельтой»

Контракт с 31-летним испанцем заключен до лета 2023 года.
Аспас – воспитанник «Сельты». Он играл за клуб с 2006 по 2013 год, а затем уехал в «Ливерпуль» (2013-2015).
Из Англии Аспас перешел в «Севилью» на правах аренды, а в 2015 году вернулся в «Сельту».
В 21 матче чемпионата Испании в этом сезоне Аспас забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
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