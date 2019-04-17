Сарри ждет увольнения из «Челси» Главный тренер не будет этому препятствовать, а будет даже рад.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри будет рад увольнению из клуба. С такой версией развития событий в лондонском клубе выступил журналист Данкан Кастлс. Он рассказал, что получил сразу из нескольких источников информацию о том, что Сарри не против своего увольнения из «Челси».

«Ему не нравится в Лондоне, ему не нравится в «Челси», он находит огромную дистанцию между собой и собственниками клуба и чувствует, что не имеет права голоса на трансферном рынке, - пишет Кастлс. - Сарри считает, что при лучшем персонале результаты команды были бы лучше. Он с радостью воспримет увольнение и вернётся в топ-клуб Серии А».