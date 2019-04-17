Салах собирается покинуть «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:24Футбол

Салах собирается покинуть «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно

Основанием послужили разногласия с главным тренером.

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается покинуть свой клуб, несмотря на контракт, действующий до 30 июня 2023 года. Основанием для такого решения стали разногласия с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

AS информирует о том, что у 26-летнего египтянина после беседы с наставником возник «сильный дискомфорт и он сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет покинуть команду». Нападающий попросил выставить его на трансфер и не мешать его уходу, если возникнут удовлетворяющие его варианты.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 45 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. Оценочная стоимость египтянина на портале transfermarkt.de составляет 150 миллионов евро.

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