Салах собирается покинуть «Ливерпуль» в ближайшее трансферное окно Основанием послужили разногласия с главным тренером.

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах собирается покинуть свой клуб, несмотря на контракт, действующий до 30 июня 2023 года. Основанием для такого решения стали разногласия с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

AS информирует о том, что у 26-летнего египтянина после беседы с наставником возник «сильный дискомфорт и он сообщил руководству «Ливерпуля», что хочет покинуть команду». Нападающий попросил выставить его на трансфер и не мешать его уходу, если возникнут удовлетворяющие его варианты.

В нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 45 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 10 голевых передач. Оценочная стоимость египтянина на портале transfermarkt.de составляет 150 миллионов евро.