Акинфеев стал редактором первого в России детского учебника по футболу

Презентация книги прошла в рамках Московского международного салона образования.
– Cвою работу я оценить не могу. Я всего лишь один из редакторов и редактировал каике-то моменты.
Мне было интересно, поскольку в моем детстве таких учебников не было.
– Как именно ты редактировал?
– Получал листовки в формате А4, брал их с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты.
Никакой рутины не было. Я горжусь, что для этой работы выбрали именно меня. Мне это очень приятно, – сказал Акинфеев.
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