Акинфеев стал редактором первого в России детского учебника по футболу Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором футбольного учебника.

Презентация книги прошла в рамках Московского международного салона образования.

– Cвою работу я оценить не могу. Я всего лишь один из редакторов и редактировал каике-то моменты.

Мне было интересно, поскольку в моем детстве таких учебников не было.

– Как именно ты редактировал?

– Получал листовки в формате А4, брал их с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку в руки и перечеркивать какие-то моменты.

Никакой рутины не было. Я горжусь, что для этой работы выбрали именно меня. Мне это очень приятно, – сказал Акинфеев.