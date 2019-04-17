Источник: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака» - Советский спорт
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17 апреля 2019 18:39ФутболГичунцев Артур

Источник: Гулиев вернулся в общую группу «Спартака»

Игрок подвергся санкциям со стороны клуба за драку с пешеходом на одном из дорожных участков столицы.

Хавбек московского «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу красно-белых. Об этом информирует Sport_inside.

«Ссылка в дубль полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева за то, что он 10 апреля, управляя своим «Мерсом», задел на пешеходном переходе гражданина США Майкла Эли, а затем сломал ему нос, завершилась.

Сегодня футболист тренировался в общей группе и с большой долей вероятности выйдет в основном составе в следующей игре против «Енисея», – говорится в сообщении источника.

Матч 24-го тура РПЛ «Спартак» – «Енисей» состоится 21 апреля и стартует в 19:00 мск.

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