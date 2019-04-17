Александр Мостовой: Игроки «Ювентуса» возложили всю ответственность на Роналду, но он же не робот - Советский спорт
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17 апреля 2019 19:03ФутболГичунцев Артур

Александр Мостовой: Игроки «Ювентуса» возложили всю ответственность на Роналду, но он же не робот

Первый поединок завершился вничью – 1:1.

Бывший хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой дал комментарий после вылета «Ювентуса» из Лиги чемпионов.

Накануне, 16 апреля, туринский клуб проиграл на домашней арене «Аяксу» в ответном матче ¼ финала (1:2).

«Думаю, спросив вы 10 человек, из них 9 ответили бы, что пройдет «Ювентус». Но, как уже много раз говорилось, сложность прогноза и заключается в том, что мы не можем находиться внутри команды и до конца понимать, что может произойти. Вот вчера мы уже в первые полчаса увидели, как некоторые игроки были выключены из игры: тот же Дибала, к примеру. У «Аякса» тоже поначалу игра вроде как не складывалась, но мы увидели отскок, дальше гол, и команда раскрылась. Во втором тайме «Аяксу» по сути терять было нечего, и они побежали.

«Ювентус» был ошарашен такой ситуацией, там один Роналду бегал и кричал на всех в свои 34 года, был самым активным. Остальные же бегали с потухшими глазами. Вот все же говорили, как можно было из Мадрида уйти, когда человек выиграл все, что есть там. Уйти в «Ювентус», у которых в итальянском чемпионате гарантированное золото. Остальную ответственность по победе в Лиге чемпионов они возложили на плечи Роналду, но он же не робот. Он и так – вышел после травмы и забил голы. Может, в следующем сезоне теперь попытаются.

Стоит отметить также отсутствие Кьеллини в матче. Проблем в обороне без него не удалось избежать. Дедушка Кьеллини дал бы фору многим молодым, уверен. Здесь можно только поздравить команду «Аякса», болельщиков после этой игры у них прибавится», – цитирует Мостового Sport24.ru.

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