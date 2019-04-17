Бывший руководитель «Аякса»: В России нет развития детского футбола

Бывший руководитель академии «Аякса» в РФ и СНГ Том Сауэр высказался о проблемах российского футбола.
«Главная проблема в России в том, что нет полноценной доступности: мало полей, хороших тренеров, особенно на уровне сёл и маленьких городов. Нет доступности для развития детского футбола.
Понятно, что правительство делает много для развития детского любительского спорта, но, на мой взгляд, могло бы делать ещё больше, – сказал Сауэр для News.ru.
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