Бывший руководитель «Аякса»: В России нет развития детского футбола Накануне голландский клуб выбил из Лиги чемпионов туринский «Ювентус».

Бывший руководитель академии «Аякса» в РФ и СНГ Том Сауэр высказался о проблемах российского футбола.

«Главная проблема в России в том, что нет полноценной доступности: мало полей, хороших тренеров, особенно на уровне сёл и маленьких городов. Нет доступности для развития детского футбола.

Понятно, что правительство делает много для развития детского любительского спорта, но, на мой взгляд, могло бы делать ещё больше, – сказал Сауэр для News.ru.