«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Стартовые составы - Советский спорт
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17 апреля 2019 21:16ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Встреча пройдет на стадионе «Этихад». Начало поединка – 22.00 мск.

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Компани, Менди, Гюндоган, де Брёйне, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Моура.

Напомним, первый матч завершился победой лондонского клуба (1:0).

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