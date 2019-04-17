«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Компани, Менди, Гюндоган, де Брёйне, Д. Силва, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Моура.
Напомним, первый матч завершился победой лондонского клуба (1:0).
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