Фирмино остался в запасе на ответный матч с «Порту» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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17 апреля 2019 21:19Футболгичу, Гичунцев Артур

Фирмино остался в запасе на ответный матч с «Порту» в Лиге чемпионов

Встреча пройдет на стадионе «Драгау» и стартует в 22.00 мск.

«Порту» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.

«Порту»: Касильяс, Эдер, Браими, Марега, Теллес, Эррера, Корона, Данилу, Отавио, Фелипе, Пепе.

Запасные: Вана, М. Перейра, Кошта, Торрес, А. Перейра, Соарес, Фернандо.

«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Робертсон, Ориги, Матип, Александер-Арнолд.

Запасные: Миньоле, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Старридж, Шакири.

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