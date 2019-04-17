Фирмино остался в запасе на ответный матч с «Порту» в Лиге чемпионов

«Порту» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов.
«Порту»: Касильяс, Эдер, Браими, Марега, Теллес, Эррера, Корона, Данилу, Отавио, Фелипе, Пепе.
Запасные: Вана, М. Перейра, Кошта, Торрес, А. Перейра, Соарес, Фернандо.
«Ливерпуль»: Алиссон, Фабиньо, ван Дейк, Вейналдум, Милнер, Мане, Салах, Робертсон, Ориги, Матип, Александер-Арнолд.
Запасные: Миньоле, Кейта, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Старридж, Шакири.
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