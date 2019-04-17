«ПСЖ» упустил шанс стать чемпионом Франции в матче против «Нанта»

Футболисты «ПСЖ» потерпели гостевое поражение в матче 28-го тура лиги 1 против «Нанта» – 2:3.
В составе победителей отличились Маджид Уорис и Диего Карлос. Еще одни гол в свои ворота забил защитник парижан Дани Алвес.
Отметим, что бразилец успел поразить ворота соперника, а еще один мяч столичного клуба забил турецкий форвард Метехан Гюджлю.
Таким образом, «ПСЖ» упустил возможность досрочно стать чемпионом Франции. Команда Томаса Тухеля продолжает лидировать в таблице лиги 1, имея отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 17 очков. «Нант» поднялся на 14-ю позицию. В его активе 37 баллов.
Лига 1
28-й тур
«Нант» – «ПСЖ» – 3:2 (2:1)
Голы: Диего Карлос, 22; Уорис, 44; Дани Алвес (аг), 52 – Дани Алвес, 19; Гюклю, 89.
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