Экс-форвард «Локомотива» помог «Лацио» одержать победу в матче серии А Игрок выступал за российский клуб в период с 2011 по 2013 год.

Футболисты «Лацио» обыграли «Удинезе» в матче 25-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба.

В составе «орлов» отличился Фелипе Кайседо (21-я минута), ранее выступавший за московский «Локомотив». Еще один гол в свои ворота срезал Сандро.

Отметим, что на 51-й минуте полузащитник гостевой команды Родриго Де Пауль не реализовал пенальти.

Таким образом, «Лацио» (52 очка) поднялся на седьмое место в таблице серии А, а «Удинезе», набрав 32 балла, занимают 16-ю строчку.