Хосеп Гвардиола: То, чего добился «Сити» за эти два сезона, просто невероятно - Советский спорт
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18 апреля 2019 01:18ФутболГичунцев Артур

Хосеп Гвардиола: То, чего добился «Сити» за эти два сезона, просто невероятно

Сегодня, 18 апреля, команда покинула Лигу чемпионов.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после ответного матча с «Тоттенхэмом» (4:3) в ¼ финала Лиги чемпионов.

«Мы не забили пенальти в первом матче, создали много шансов против сложного соперника... Мы допускали ошибки в первых двух голах. Но мы были честны в своей игре и старались до конца. То, чего мы добились за эти два сезона, просто невероятно.

Спасибо болельщикам – это был удивительный вечер для нас. Я никогда не видел такой стадион за все время в клубе. Мы все расстроены, но я знаю, что они знают: мы отдали абсолютно все силы. Таков футбол, здесь все непредсказуемо» – цитирует испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

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