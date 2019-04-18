Кристиан Эриксен: В какой-то момент я подумал, что все кончено В полуфинале лондонский клуб сыграет против «Аякса».

Хавбек «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен подвел итоги противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первый поединок завершился в пользу «шпор» (1:0), а второй – победой «горожан» (4:3), однако, «Тоттенхэм» прошел дальше из-за правила гостевого гола.

«Я должен быть одним из самых счастливых. В какой-то момент я подумал, что все кончено. Этот матч чем-то напоминал американские горки. Было весело», – сказал датчанин в эфире BT Sport.