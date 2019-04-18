Джордан Хендерсон: Порту» доставил нам проблем, пришлось пахать по полной

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон дал комментарий после победы над «Порту» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов.
«Матч был трудным, но ничего другого мы и не ждали. «Порту» доставил нам проблемы, с самого начала пришлось пахать по полной. Они создали несколько полумоментов, ребятам пришлось несладко, но мы терпели и знали, что всегда можем забить. Болельщики были на высоте, даже когда мы повели в счёте. Надо отдать им должное – атмосфера была потрясающей.
Мы должны усердно работать на тренировках и в день матчей. Надо продолжать стараться, чтобы соперники знали, что против нас ужасно играть», – приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.
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