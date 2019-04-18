Уго Льорис: «Тоттенхэм» все еще учится, мы не привыкли играть в четвертьфинале ЛЧ

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис подвел итоги противостояния с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Напомним, первый поединок завершился в пользу «шпор» (1:0), а второй – победой «горожан» (4:3), однако, «Тоттенхэм» прошел дальше из-за правила гостевого гола.
«Футбол иногда бывает сумасшедшим. Было много взлетов и падений с точки зрения эмоций. Думаю, что в конечном счете большое значение имел первый матч. Нам было очень важно не пропустить, именно это помогло нам выйти в полуфинал.
Если анализировать первый тайм, то мы могли бы лучше вести игру. На такой стадии нельзя выключаться. Возможно, именно это и произошло, когда мы забили второй гол. Но мы все еще учимся...
Это отличная возможность для клуба и многих игроков, так как мы не привыкли играть на таком этапе Лиги чемпионов. Но мы показали характер и свои личные качества. Во втором тайме нам пришлось очень нелегко, но мы всегда оставались в игре и сохраняли веру», – заявил чемпион мира.
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