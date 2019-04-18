Месси, де Лигт, Сон Хын Мин и Фирмино претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала.

В списке номинантов защитник «Аякса» Маттейс де Лигт, забивший победный мяч в ворота «Ювентуса» (2:1), нападающий «Барселоны» Лионель Месси, сделавший дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0), форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, два гола которого помогли «шпорам» пройти «Манчестер Сити», а также нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, отметивший голом в матче против «Порту» (4:1).

Победитель по итогам голосования на официальном сайте УЕФА станет известен в пятницу, 19 апреля.