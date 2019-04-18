Рууд Гуллит: Купить команду-победителя невозможно - Советский спорт
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18 апреля 2019 10:17ФутболСпирин Дмитрий

Рууд Гуллит: Купить команду-победителя невозможно

Голландский футболист и тренер Рууд Гуллитт прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов после победы над «Тоттенхэмом» (4:3).

- Гвардиоле без Месси гораздо сложнее. Именно поэтому он не смог выиграть ЛЧ в «Баварии». Он подходил очень близко к титулу, но терпел неудачу. Хосеп хочет выиграть Лигу чемпионов за пределами «Барселоны». Очень жаль, что теперь ему придется ждать следующего сезона для этого.

«Барселона» ему досталась от Франка Райкарда. Месси тогда уже дебютировал во взрослом футболе и со временем становился все более важным игроком команды. Именно Месси много раз решал исход в ключевых матчах в период Гвардиолы в «Барселоне». И «Сити» потратил сотни миллионов на новых игроков, но успеха так и не добились. Видимо, купить команду-победителя невозможно, — приводит слова Гуллитта Goal.com.

В полуфинале "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом", а "Барселона" - с "Ливерпулем".

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