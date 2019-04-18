Де Хеа извинился перед клубом за гол от Месси - Советский спорт
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18 апреля 2019 11:29Футбол

Де Хеа извинился перед клубом за гол от Месси

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа извинился перед партнерами по команде за второй пропущенный мяч в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает "Газета.ру".

На 20-й минуте матча нападающий каталонского клуба Лионель Месси пробил из-за пределов штрафной, после чего мяч пролетел под вратарем. Игра завершилась со счетом 3:0 и позволила «Барселоне» выйти в полуфинал турнира.

По информации The Sun, испанский голкипер, несмотря на отсутствие претензий со стороны одноклубников, принес футболистам извинения и отметил, что его ошибка повлияла на исход встречи.

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