Де Хеа извинился перед клубом за гол от Месси Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа извинился перед партнерами по команде за второй пропущенный мяч в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает "Газета.ру".

На 20-й минуте матча нападающий каталонского клуба Лионель Месси пробил из-за пределов штрафной, после чего мяч пролетел под вратарем. Игра завершилась со счетом 3:0 и позволила «Барселоне» выйти в полуфинал турнира.

По информации The Sun, испанский голкипер, несмотря на отсутствие претензий со стороны одноклубников, принес футболистам извинения и отметил, что его ошибка повлияла на исход встречи.