CAS в мае вынесет решение по апелляции «Рубина» на отстранение от еврокубоков

Спортивный арбитражный суд (СAS) в мае вынесет решение по апелляции казанцев на решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков на один сезон.
«Заседание специальной комиссии уже прошло.
Окончательное решение не было принято, но оно должно появиться в мае», – сообщили в пресс-службе суда.
Казанский клуб был наказан за несоблюдение правил финансового фэйр-плей и нарушение соглашения с УЕФА.
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